На уклонистов из Петербурга устраивают облавы в подъездах для повторного вручения повесток

В подъездах многоэтажек Калининского района Санкт-Петербурга начали дежурить "группы оповещения", которые повторно вручают повестки гражданам, не явившимся в военкомат с первого раза. В пресс-службе районной администрации объяснили Лайфу необходимость таких дежурств в рамках частичной мобилизации.

"По ряду адресов в Калининском районе лица, лично получившие повестки, не явились в военный комиссариат и не предоставили о себе учётные данные, им повторно были выписаны повестки. Для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Их цель — оповещение граждан о необходимости явки", — уточнили в администрации.

В пресс-службе заверили, что группы действуют максимально корректно, не блокируя выходы из домов и не совершая нарушений. С сотрудниками военкоматов проведён дополнительный инструктаж, чтобы те давали разъяснения на задаваемые гражданами вопросы. В администрации района напомнили, что за неявку по повестке грозит ответственность.