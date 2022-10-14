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14 октября, 12:07

На уклонистов из Петербурга устраивают облавы в подъездах для повторного вручения повесток

Власти Петербурга объяснили облавы на резервистов в подъездах жилых домов

В подъездах многоэтажек Калининского района Санкт-Петербурга начали дежурить "группы оповещения", которые повторно вручают повестки гражданам, не явившимся в военкомат с первого раза. В пресс-службе районной администрации объяснили Лайфу необходимость таких дежурств в рамках частичной мобилизации.

"По ряду адресов в Калининском районе лица, лично получившие повестки, не явились в военный комиссариат и не предоставили о себе учётные данные, им повторно были выписаны повестки. Для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Их цельоповещение граждан о необходимости явки", уточнили в администрации.

В пресс-службе заверили, что группы действуют максимально корректно, не блокируя выходы из домов и не совершая нарушений. С сотрудниками военкоматов проведён дополнительный инструктаж, чтобы те давали разъяснения на задаваемые гражданами вопросы. В администрации района напомнили, что за неявку по повестке грозит ответственность.

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Ранее Лайф сообщал, что прокуратура спасла от уголовного дела уклониста из Пензы, прятавшегося от повестки в бане. Ведомство признало преследование 32-летнего Максима Моисеева незаконным. Также мужчина получил право на реабилитацию, включая компенсацию за 48 часов в изоляторе.

Обложка ©

T.me / paperpaper_ru

Юлия Архипова

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