ФРГ, Дания и Швеция отказались вместе расследовать взрывы на "Северных потоках"
ARD: ФРГ, Дания и Швеция отказались от совместного расследования ЧП на "Северных потоках"
Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.
"В правительственных кругах рассказали, что совместной следственной группы больше нет. Сначала Швеция попрощалась с так называемой Объединённой следственной группой (JIT), а затем и Дания. Говорят, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование", — сказано в сообщении ARD.
В материале телекомпании также сказано, что расследуют диверсию и американцы. Корреспонденты подчеркнули, что идёт "настоящая гонка за уликами, которые могут быть на морском дне".
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. А ранее стало известно, что в трубы "Северных потоков" хлынула морская вода.
ТАСС / АР