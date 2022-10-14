ФРГ, Дания и Швеция отказались вместе расследовать взрывы на "Северных потоках"

Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.

"В правительственных кругах рассказали, что совместной следственной группы больше нет. Сначала Швеция попрощалась с так называемой Объединённой следственной группой (JIT), а затем и Дания. Говорят, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование", — сказано в сообщении ARD.