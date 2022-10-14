В США признали, что за терактом на Крымском мосту стоит Украина
Newsweek: За терактом на Крымском мосту стоит Украина
Американское издание Newsweek в своей статье признало, что за терактом на Крымском мосту стоит киевский режим, хотя украинские власти этого официально не признают.
"На прошлой неделе в результате украинской атаки был повреждён важный мост через Керченский пролив", — говорится в начале публикации.
Опрошенные изданием эксперты также отмечают, что произошедшее не повлияло на боевую обстановку и логистику, ведь уже сейчас по Крымскому мосту налажено движение.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Позднее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба признался, что за атакой на объект стоит именно Киев.
Новости
Решение Маска по Starlink на Украине сыграет на руку России, заявил военный эксперт
сегодня в 11:56
"Это дороже еды и правосудия?": Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $81 млн
сегодня в 11:52
Турчак: Войска России сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу в Херсоне
сегодня в 11:46
ТАСС / ЕРА / STRINGER