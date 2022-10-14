В США признали, что за терактом на Крымском мосту стоит Украина

Американское издание Newsweek в своей статье признало, что за терактом на Крымском мосту стоит киевский режим, хотя украинские власти этого официально не признают.

"На прошлой неделе в результате украинской атаки был повреждён важный мост через Керченский пролив", — говорится в начале публикации.