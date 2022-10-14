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14 октября, 11:57

В США признали, что за терактом на Крымском мосту стоит Украина

Newsweek: За терактом на Крымском мосту стоит Украина

Американское издание Newsweek в своей статье признало, что за терактом на Крымском мосту стоит киевский режим, хотя украинские власти этого официально не признают.

"На прошлой неделе в результате украинской атаки был повреждён важный мост через Керченский пролив", — говорится в начале публикации.

Опрошенные изданием эксперты также отмечают, что произошедшее не повлияло на боевую обстановку и логистику, ведь уже сейчас по Крымскому мосту налажено движение.

Путин сообщил Эрдогану технические детали по теракту на Крымском мосту

Путин сообщил Эрдогану технические детали по теракту на Крымском мосту

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины. Позднее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба признался, что за атакой на объект стоит именно Киев.

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ТАСС / ЕРА / STRINGER

Артур Белкин

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