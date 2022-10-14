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14 октября, 11:56

Решение Маска по Starlink на Украине сыграет на руку России, заявил военный эксперт

Эксперт Козин: Прекращение работы Starlink на Украине помешает ВСУ вести боевые действия

Прекращение финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине помешает Киеву вести боевые действия. Как объяснил в беседе с Лайфом член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин, данные терминалы обеспечивали ВСУ определёнными данными, а их отсутствие сыграет на руку российской стороне.

"Конечно, это помешает [Украине вести боевые действия]. Потому что Starlink — очень надёжная связь без дополнительных усилий. Илон Маск разместил много спутников в космосе, и они (системы. — Прим. Лайфа) просто принимают и передают информацию в режиме реального времени. И много таких коробочек Starlink было обнаружено после штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе", — напомнил эксперт.

Козин предположил, что американский предприниматель понял тот факт, что системы способствуют затягиванию конфликта и повышают эффективность ВСУ. Как считает собеседник Лайфа, именно по этой причине Маск отказался от финансирования Starlink на украинской территории, что является для российской стороны однозначным плюсом.

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Напомним, американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. В письме содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.

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Paul Hennessy / NurPhoto Paul Hennessy / NurPhoto

Ольга Годуненко

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