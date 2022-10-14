Решение Маска по Starlink на Украине сыграет на руку России, заявил военный эксперт

Прекращение финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине помешает Киеву вести боевые действия. Как объяснил в беседе с Лайфом член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин, данные терминалы обеспечивали ВСУ определёнными данными, а их отсутствие сыграет на руку российской стороне.

"Конечно, это помешает [Украине вести боевые действия]. Потому что Starlink — очень надёжная связь без дополнительных усилий. Илон Маск разместил много спутников в космосе, и они (системы. — Прим. Лайфа) просто принимают и передают информацию в режиме реального времени. И много таких коробочек Starlink было обнаружено после штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе", — напомнил эксперт.