Решение Маска по Starlink на Украине сыграет на руку России, заявил военный эксперт
Эксперт Козин: Прекращение работы Starlink на Украине помешает ВСУ вести боевые действия
Прекращение финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине помешает Киеву вести боевые действия. Как объяснил в беседе с Лайфом член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин, данные терминалы обеспечивали ВСУ определёнными данными, а их отсутствие сыграет на руку российской стороне.
"Конечно, это помешает [Украине вести боевые действия]. Потому что Starlink — очень надёжная связь без дополнительных усилий. Илон Маск разместил много спутников в космосе, и они (системы. — Прим. Лайфа) просто принимают и передают информацию в режиме реального времени. И много таких коробочек Starlink было обнаружено после штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе", — напомнил эксперт.
Козин предположил, что американский предприниматель понял тот факт, что системы способствуют затягиванию конфликта и повышают эффективность ВСУ. Как считает собеседник Лайфа, именно по этой причине Маск отказался от финансирования Starlink на украинской территории, что является для российской стороны однозначным плюсом.
Напомним, американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. В письме содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.
Paul Hennessy / NurPhoto Paul Hennessy / NurPhoto