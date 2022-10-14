"Это дороже еды и правосудия?": Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $81 млн

Активистки природоохранного движения Just stop oil ("Просто покончите с нефтью") облили супом картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853–1890) "Подсолнухи", представленную в Национальной галерее Лондона. Об этом сообщает телеканал Sky News. Кадры с места от очевидцев появились в соцсетях.

Активистки облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи". Видео © Twitter / Damien Gayle

В ходе протестной акции девушки вылили консервированный томатный суп на знаменитое полотно, стоимость которого оценивается в 73 миллиона фунтов стерлингов (81 миллион долларов), а после вылили на руки клей и приклеили себя к стене.

"Что стоит больше? Искусство или жизни людей? Это дороже еды и правосудия? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей?" — выкрикнула одна из активисток в ответ на возмущение посетителей галереи.