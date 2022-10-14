"Это дороже еды и правосудия?": Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $81 млн
Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в галерее в Лондоне
Активистки природоохранного движения Just stop oil ("Просто покончите с нефтью") облили супом картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853–1890) "Подсолнухи", представленную в Национальной галерее Лондона. Об этом сообщает телеканал Sky News. Кадры с места от очевидцев появились в соцсетях.
Активистки облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи". Видео © Twitter / Damien Gayle
В ходе протестной акции девушки вылили консервированный томатный суп на знаменитое полотно, стоимость которого оценивается в 73 миллиона фунтов стерлингов (81 миллион долларов), а после вылили на руки клей и приклеили себя к стене.
"Что стоит больше? Искусство или жизни людей? Это дороже еды и правосудия? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей?" — выкрикнула одна из активисток в ответ на возмущение посетителей галереи.
Лайф ранее рассказывал, что в начале декабря прошлого года охранник Ельцин-центра Александр Васильев пририсовал глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.
Twitter / Damien Gayle