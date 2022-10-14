Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в ДНР

Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел со стороны ВСУ во время работы над репортажем в Донецкой Народной Республике. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

"Снимали позиции, которые были недавно отбиты у бойцов ВСУ. Когда закончили снимать, уже возвращались, как начались прилёты. Мы спустились в блиндаж и там пережидали обстрел. Было как минимум 7–8 прилётов, все они ложились рядом, примерно в 20–30 метрах, по ощущениям", — сообщил корреспондент, слова которого приводит телеграм-канал "Звезда".