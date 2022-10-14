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14 октября, 12:18

Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в ДНР

Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел со стороны ВСУ во время работы над репортажем в Донецкой Народной Республике. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

"Снимали позиции, которые были недавно отбиты у бойцов ВСУ. Когда закончили снимать, уже возвращались, как начались прилёты. Мы спустились в блиндаж и там пережидали обстрел. Было как минимум 7–8 прилётов, все они ложились рядом, примерно в 20–30 метрах, по ощущениям", — сообщил корреспондент, слова которого приводит телеграм-канал "Звезда".

Покинуть место обстрела удалось во время паузы. Журналисты покинули блиндаж, сели в машину и быстро уехали из опасного района.

Несколько человек погибли после обстрела ВСУ в Белгородской области

Несколько человек погибли после обстрела ВСУ в Белгородской области

Ранее Лайф рассказывал, как во время интервью корреспондента телеграм-канала SHOT в Белгороде начала работать система ПВО.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Артур Белкин
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