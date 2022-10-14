Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт платёжной системы "Мир" некоторых российских банков. Об этом говорится на официальном сайте финансового учреждения республики.

"В связи с решением партнёрского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка "Компаньон" карт "Мир" <...> приостановлено", — сообщили в банке.