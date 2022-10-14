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14 октября, 12:30

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт платёжной системы "Мир" некоторых российских банков. Об этом говорится на официальном сайте финансового учреждения республики.

"В связи с решением партнёрского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка "Компаньон" карт "Мир" <...> приостановлено", — сообщили в банке.

В финансовом учреждении отметили, что это коснулось карт "Мир" 21 российского банка, а также принесли извинения за доставленные неудобства.

На Шри-Ланке заявили о невозможности обслуживания карт "Мир"

На Шри-Ланке заявили о невозможности обслуживания карт "Мир"

Несмотря на то что где-то обслуживание российских карт "Мир" приостанавливается, в Иране они, наоборот, заработают в ближайшие два-три месяца. Путешественники смогут использовать их для покупок услуг иранских туроператоров, а также расплачиваться ими в местных магазинах. Кроме того, в ближайшие дни карты начнут принимать в Египте, а в будущем — и на Маврикии.

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ТАСС / Семён Лиходеев

Николь Вербер

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