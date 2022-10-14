"Да иди ты, приятель": В США резко ответили Зеленскому на очередную просьбу о "гуманитарной помощи"

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон резко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в очередной раз попросил у стран Запада финансовой помощи.

Ведущий Fox News Карлсон резко раскритиковал Зеленского из-за очередной просьбы о помощи. Видео © Fox News, t.me / SHOT

"Что? Какой-то наглый иностранец в футболке, требующий денег на покрытие своих критических экономических потребностей? У нас тоже есть свои критические экономические нужды, парень. Кто ты такой, тролль, проваливай", — отметил Карлсон.

Он также заметил, что просьбы Зеленского похожи на пожелания на Рождество, когда дети хотят себе много подарков. По словам ведущего, власти США провоцируют "бессмысленную войну с Россией", а под видом "гуманитарной помощи" проводят настоящее военное спонсирование Украины.

"Мы ничего не должны этому парню. Ни-че-го! Удачи, дружище! Вот и всё. <...> Да иди ты, приятель", — добавил Карлсон.