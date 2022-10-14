"Полиция против народа": Появилось видео жёсткого задержания протестующих в Кишинёве

Полиция Кишинёва начала жёстко задерживать демонстрантов, несогласных с политикой президента Молдавии Майи Санду, сообщает RT . Сегодня жители снова собрались перед зданиями администрации президента и парламента.

Организатор — партия "Шор" — заявляла о намерении объявить бессрочные демонстрации в Кишинёве. Люди планируют протестовать до тех пор, пока власти страны не уйдут в отставку. Санду тем временем попросила правительство разрешить полиции разгонять протесты без согласования с местными властями.