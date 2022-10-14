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14 октября, 12:44

"Полиция против народа": Появилось видео жёсткого задержания протестующих в Кишинёве

В Кишинёве полиция начала жёстко задерживать протестующих против политики Санду

Полиция Кишинёва начала жёстко задерживать демонстрантов, несогласных с политикой президента Молдавии Майи Санду, сообщает RT. Сегодня жители снова собрались перед зданиями администрации президента и парламента.

Полиция в Молдавии разгоняет протестующих в центре Кишинёва. Видео © RT

Организатор — партия "Шор" — заявляла о намерении объявить бессрочные демонстрации в Кишинёве. Люди планируют протестовать до тех пор, пока власти страны не уйдут в отставку. Санду тем временем попросила правительство разрешить полиции разгонять протесты без согласования с местными властями.

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Напомним, антиправительственные митинги в Молдавии длятся уже несколько недель. Жители страны в ходе демонстраций требуют отставки президента Санду и скандируют: "Америка, иди домой!" 9 октября антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человекмитингующие призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.

Обложка ©

RT

Ирина Фальке

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