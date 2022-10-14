НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 12:47

Психолог назвал способ поднять самооценку в семь шагов

Психолог Шахов рассказал о семи шагах для поднятия самооценки

Социальный психолог Александр Шахов считает, что признать наличие у вас проблем с самооценкой — уже полдела, за которым необходимо начать действовать. Он рассказал РИАМО о семи шагах, которые необходимо сделать для исправления ситуации.

Во-первых, нужно научиться думать о себе позитивно. Важно относиться к собственной персоне проще, хваля себя и подчёркивая имеющиеся достоинства. Также стоит окружить себя близкими людьми, которые будут поддерживать вас на всей длине выбранного пути.

"Это может быть подруга, сестра или единомышленницы из чатов и форумов поддержки", подчеркнул специалист.

Далее научитесь говорить "нет". При каждом обращении к вам с просьбой думайте, хотите ли вы соглашаться. Ещё, по словам Шахова, следует создавать положительный опыт. Вспомните и запишите 50 комплиментов, похвал или хороших оценок за проделанную работу. Кроме того, постарайтесь не обращать внимания на критику со стороны.

"Здесь я имею в виду критику в широком смысле: замечания малознакомых людей, комментарии подписчиков, колкости и не прошеные советы. Но не забывайте, что критика может быть конструктивной. Чтобы её получить, выберите себе авторитет — человека, мнению которого будете доверять", объяснил психолог.

Ещё один шаг — научиться не сравнивать себя с другими. Важно запоминать свои достижения, для чего даже можно завести специальный дневник. И, наконец, перейдите к реальным действиям, так как это работает лучше имеющихся у вас в голове намерений.

Психолог Панфилова рассказала, как трудоголикам сберечь свою психику на праздниках

Психолог Панфилова рассказала, как трудоголикам сберечь свою психику на праздниках

Ранее Лайф писал о разнице между депрессией и тревожностью. По словам психолога Панфиловой, депрессия характеризуется высокой длительностью состояния и необходимостью в помощи со стороны специалистов.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров