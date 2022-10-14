Психолог назвал способ поднять самооценку в семь шагов

Социальный психолог Александр Шахов считает, что признать наличие у вас проблем с самооценкой — уже полдела, за которым необходимо начать действовать. Он рассказал РИАМО о семи шагах, которые необходимо сделать для исправления ситуации.

Во-первых, нужно научиться думать о себе позитивно. Важно относиться к собственной персоне проще, хваля себя и подчёркивая имеющиеся достоинства. Также стоит окружить себя близкими людьми, которые будут поддерживать вас на всей длине выбранного пути.

"Это может быть подруга, сестра или единомышленницы из чатов и форумов поддержки", — подчеркнул специалист.

Далее научитесь говорить "нет". При каждом обращении к вам с просьбой думайте, хотите ли вы соглашаться. Ещё, по словам Шахова, следует создавать положительный опыт. Вспомните и запишите 50 комплиментов, похвал или хороших оценок за проделанную работу. Кроме того, постарайтесь не обращать внимания на критику со стороны.

"Здесь я имею в виду критику в широком смысле: замечания малознакомых людей, комментарии подписчиков, колкости и не прошеные советы. Но не забывайте, что критика может быть конструктивной. Чтобы её получить, выберите себе авторитет — человека, мнению которого будете доверять", — объяснил психолог.

Ещё один шаг — научиться не сравнивать себя с другими. Важно запоминать свои достижения, для чего даже можно завести специальный дневник. И, наконец, перейдите к реальным действиям, так как это работает лучше имеющихся у вас в голове намерений.