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14 октября, 12:52

Путин: Россия стала ещё больше интересна Азии

Россия становится всё более интересной для Азии, а подтверждают это растущие объёмы торговли в данном направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

"Сейчас ещё больше (Россия интересна Азии. — Прим. Лайфа), мне кажется. <…> Объёмы торговли-то растут, причём растут ещё большими темпами, чем в предыдущие годы", — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что причины этого понятны, ведь Россия развивает новые логистические цепочки, которые проходят через Азию и вызывают интерес у стран данного региона.

Путин: Мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия

Путин: Мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия

Ранее российский лидер сообщил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии, нарушить взаимодействие в политике, экономике, а также гуманитарной сфере.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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