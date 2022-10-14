Путин: Россия стала ещё больше интересна Азии

Россия становится всё более интересной для Азии, а подтверждают это растущие объёмы торговли в данном направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

"Сейчас ещё больше (Россия интересна Азии. — Прим. Лайфа), мне кажется. <…> Объёмы торговли-то растут, причём растут ещё большими темпами, чем в предыдущие годы", — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что причины этого понятны, ведь Россия развивает новые логистические цепочки, которые проходят через Азию и вызывают интерес у стран данного региона.