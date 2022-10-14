"Любят во многих семьях": Путин высказался в защиту украинского языка и культуры

Президент России Владимир Путин считает неправомерными штрафы за прослушивание украинской музыки. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа на пресс-конференции после саммита СНГ в Астане.

"Украинский язык относится к числу государственных в Крыму, в одном из субъектов Российской Федерации наряду с крымско-татарским и русским, поэтому сами по себе такие штрафы неправомерны. У нас в России около трёх миллионов граждан — украинцы. Ну как же мы можем запретить их язык и культуру? У нас и в голове такого нет", — рассуждает российский лидер.

Путин навал неправомерными штрафы за украинскую музыку. Видео LIFE

Путин напомнил, что мы сами всё время возмущаемся попыткам запретить русскую культуру, хорошо знаем, что это такое, и не станем этому уподобляться.

"Во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Ещё в Советском Союзе были популярны хиты на украинском языке. Мы не должны уподобляться тем, кто отменяет какую-либо культуру. Культура тут вообще ни при чём. Если сегодняшнее киевское руководство считает возможным поддерживать неонацистов и факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой, то это никакого отношения у украинской культуре не имеет", — резюмировал президент.