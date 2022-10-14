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14 октября, 12:54

"Любят во многих семьях": Путин высказался в защиту украинского языка и культуры

Путин назвал неправомерными штрафы за украинскую музыку

Президент России Владимир Путин считает неправомерными штрафы за прослушивание украинской музыки. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа на пресс-конференции после саммита СНГ в Астане.

"Украинский язык относится к числу государственных в Крыму, в одном из субъектов Российской Федерации наряду с крымско-татарским и русским, поэтому сами по себе такие штрафы неправомерны. У нас в России около трёх миллионов граждан — украинцы. Ну как же мы можем запретить их язык и культуру? У нас и в голове такого нет", рассуждает российский лидер.

Путин навал неправомерными штрафы за украинскую музыку. Видео LIFE

Путин напомнил, что мы сами всё время возмущаемся попыткам запретить русскую культуру, хорошо знаем, что это такое, и не станем этому уподобляться.

"Во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Ещё в Советском Союзе были популярны хиты на украинском языке. Мы не должны уподобляться тем, кто отменяет какую-либо культуру. Культура тут вообще ни при чём. Если сегодняшнее киевское руководство считает возможным поддерживать неонацистов и факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой, то это никакого отношения у украинской культуре не имеет", — резюмировал президент.

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Ранее в российском МИД заверили, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях не будут запрещать изучение других языков, в том числе и украинского.

Марина Калегина

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