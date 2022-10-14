Путин: Как только войска РФ отошли от Киева, желание Украины вести переговоры пропало
Мирные договорённости с Украиной были практически парафированы в марте, однако как только от Киева отошли российские войска, у Незалежной пропало желание вести диалог. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции после саммита СНГ в Астане.
"Мы знаем позицию Киева. Они просили о переговорах, а теперь приняли решение, которое запрещает вести переговоры. Выступая в Кремле, я говорил о том, что мы открыты к переговорам. Мы даже в Стамбуле достигли договорённостей, но как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у Украины ушло", — напомнил глава государства.
Ранее Лайф писал, что Белый дом выступил за завершение конфликта на Украине и начало мирных переговоров. При этом Джон Кирби озвучил свою версию событий, согласно которой началу переговоров якобы препятствует не Украина, а Россия. По его словам, страна "не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому", хотя Москва уже не раз призывала Киев сесть за стол.
ТАСС / Михаил Метцель