Путин: Как только войска РФ отошли от Киева, желание Украины вести переговоры пропало

Мирные договорённости с Украиной были практически парафированы в марте, однако как только от Киева отошли российские войска, у Незалежной пропало желание вести диалог. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции после саммита СНГ в Астане.

"Мы знаем позицию Киева. Они просили о переговорах, а теперь приняли решение, которое запрещает вести переговоры. Выступая в Кремле, я говорил о том, что мы открыты к переговорам. Мы даже в Стамбуле достигли договорённостей, но как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у Украины ушло", — напомнил глава государства.