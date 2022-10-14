Россиянкам дали советы, как справиться с тревогой из-за мобилизации мужей и сыновей

Женщинам, чьих близких мужчин мобилизовали, важно знать способы, которые помогут им пережить возникшую ситуацию. Руководитель центра психотерапии, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктория Читлова заявила Ura.ru, что сначала необходимо осознать случившееся, а затем попробовать успокоиться физиологически.

"Для этого используются техники осознанного дыхания, медитация, приёмы, которые позволяют сконцентрироваться на чём-то одном. Если человек сильно распереживался вплоть до уровня паники, то используются механизмы, которые имеют в основе рефлекторный характер", — рассказала она и добавила, что для этого можно попробовать подержать руки или лицо в холодной воде.

Далее необходимо перейти к мыслительным действиям. Нужно понять, что произошло, какие последствия это несёт и что можно сделать. Такие процессы помогут понять структуру реальности. Важно не переживать слишком сильно — это может негативно сказаться на женском здоровье. По словам Читловой, есть стресс, помогающий справиться с возникшей ситуацией, а есть дистресс, возникающий при перегрузке организма.

"На этом уровне человек начинает испытывать нарушение сна, изменение иммунитета, то есть его ослабление. Повышается риск подхватить инфекционные заболевания. Если говорить конкретно про женщин, то стрессовые нагрузки — затяжные или острые — могут привести к нарушению женских половых функций, гормональной системы", — предупредила психиатр.