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14 октября, 13:44

Путин объяснил "бестолковщину" при частичной мобилизации старыми формами учёта

Президент РФ Владимир Путин назвал причиной "бестолковщины" при частичной мобилизации старые формы учёта.

"Что касается бестолковщины, о которой я сказал, это связано со старыми формами учёта, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества", — сказал он на пресс-конференции после саммита лидеров стран СНГ в Астане.

При этом глава государства заверил, что информационная база уже обновляется и станет максимально достоверной. По его словам, качество должно быть повышено.

Путин напомнил о причине объявления частичной мобилизации

Путин напомнил о причине объявления частичной мобилизации

Также в ходе пресс-конференции после саммита глав стран СНГ в Астане Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. По словам главы государства из запланированных 300 тысяч человек призвано уже 222 тысячи.

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ТАСС / Донат Сорокин

Александр Юнашев

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