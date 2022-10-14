Путин объяснил "бестолковщину" при частичной мобилизации старыми формами учёта

Президент РФ Владимир Путин назвал причиной "бестолковщины" при частичной мобилизации старые формы учёта.

"Что касается бестолковщины, о которой я сказал, это связано со старыми формами учёта, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества", — сказал он на пресс-конференции после саммита лидеров стран СНГ в Астане.

При этом глава государства заверил, что информационная база уже обновляется и станет максимально достоверной. По его словам, качество должно быть повышено.