Песков — об облавах на призывников: Не надо бояться ходить по Москве
Песков адресовал вопросы об облавах на призывников в Москве в Генпрокуратуру
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не бояться ходить по Москве на фоне частичной мобилизации и в случае необходимости задать вопросы о перегибах при вручении повесток в Генеральную прокуратуру. Об этом он рассказал корреспонденту Лайфа после пресс-конференции президента Владимира Путина в Астане.
Дмитрий Песков призвал не бояться ходить по Москве и в случае необходимости обращаться за разъяснениями в Генпрокуратуру. Видео © LIFE
Пресс-секретарь президента напомнил, что если гражданин расписался в повестке и не явился в военкомат, то он уже является уклонистом и тем самым совершает преступление, но каждые случаи индивидуальны. Что касается распространяющихся сообщений в Сети о якобы облавах военкомов, то он напомнил, что граждане имеют полное право обратиться с подобными вопросами в Генпрокуратуру.
"Вы можете и обязаны задать этот вопрос в Генпрокуратуру. Президент поручил прокурору сопровождать все мобилизационные мероприятия. Именно прокуратура отвечает за соблюдение законности, вот первоисточник", — сказал Песков и призвал не бояться ходить по Москве.
Также сегодня президент страны Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. По его словам, из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи.
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