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14 октября, 13:38

Песков — об облавах на призывников: Не надо бояться ходить по Москве

Песков адресовал вопросы об облавах на призывников в Москве в Генпрокуратуру

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не бояться ходить по Москве на фоне частичной мобилизации и в случае необходимости задать вопросы о перегибах при вручении повесток в Генеральную прокуратуру. Об этом он рассказал корреспонденту Лайфа после пресс-конференции президента Владимира Путина в Астане.

Дмитрий Песков призвал не бояться ходить по Москве и в случае необходимости обращаться за разъяснениями в Генпрокуратуру. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента напомнил, что если гражданин расписался в повестке и не явился в военкомат, то он уже является уклонистом и тем самым совершает преступление, но каждые случаи индивидуальны. Что касается распространяющихся сообщений в Сети о якобы облавах военкомов, то он напомнил, что граждане имеют полное право обратиться с подобными вопросами в Генпрокуратуру.

"Вы можете и обязаны задать этот вопрос в Генпрокуратуру. Президент поручил прокурору сопровождать все мобилизационные мероприятия. Именно прокуратура отвечает за соблюдение законности, вот первоисточник", — сказал Песков и призвал не бояться ходить по Москве.

Военком Москвы отреагировал на сообщения об облавах на призывников

Военком Москвы отреагировал на сообщения об облавах на призывников

Также сегодня президент страны Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. По его словам, из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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