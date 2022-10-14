"Надеюсь, хватит ума-разума этого не делать": Путин предостерёг желающих ввести войска НАТО на Украину
Путин: Введение войск НАТО на Украину — опасный шаг, который приведёт к катастрофе
Журналисты спросили президента РФ Владимира Путина, существует ли возможность введения войск НАТО на Украину, если положение Киева станет катастрофическим. Российский лидер предостерёг от такого шага, подчеркнув, что это может привести к глобальной катастрофе.
"Введение каких-либо войск в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума, у тех, кто говорит об этом, хватит, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", — сказал глава государства на пресс-конференции в Астане.
А ранее политолог и сопредседатель движения "Русский союз" Алексей Кочетков заявил о недопустимости переговоров с Украиной. По его мнению, целью Запада является временное перемирие для полного перевооружения ВСУ, чтобы в дальнейшем ударить по РФ.
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LIFE/Павел Баранов