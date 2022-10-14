Путин призвал избегать эмоциональных оценок в отношении покинувших РФ граждан
Президент России Владимир Путин призвал руководствоваться только юридическими принципами в вопросе отношения к уехавшим из страны гражданам РФ на фоне частичной мобилизации.
"Я бы предпочитал давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действий конкретного гражданина", — отметил Путин.
Ранее российский лидер заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, а из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи. По словам президента страны, никаких дополнительных мероприятий и предложений от Минобороны на этот счёт не поступало.
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LIFE / Павел Баранов