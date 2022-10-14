Путин: "Северные потоки" были элементом надёжности Германии, которого она лишилась

"С её (Германии. — Прим. Лайфа) интересами, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Они хоть и не работали, но это был элемент надёжности, что в крайнем случае их можно было бы включить, но теперь такой возможности нет", — сказал он на пресс-конференции после саммита лидеров стран СНГ в Астане.