Путин: "Северные потоки" были элементом надёжности Германии, которого она лишилась
Президент РФ Владимир Путин назвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" упущенным элементом надёжности Германии.
"С её (Германии. — Прим. Лайфа) интересами, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Они хоть и не работали, но это был элемент надёжности, что в крайнем случае их можно было бы включить, но теперь такой возможности нет", — сказал он на пресс-конференции после саммита лидеров стран СНГ в Астане.
Глава государства также добавил, что решение о запуске оставшейся нитки "Северного потока – 2" не принимается и вряд ли будет принято. Однако это уже дело западных партнёров, а не России, подчеркнул Путин.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. А ранее стало известно, что в трубы "Северных потоков" хлынула морская вода.
ТАСС / Zuma