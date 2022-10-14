Путин: Необходимости в массированных ударах по Украине сейчас нет, дальше будет видно
Необходимости осуществлять массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре на Украине сейчас уже нет, непострадавшие объекты постепенно добивают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита лидеров стран СНГ в Астане.
"В массированных ударах сейчас нет необходимости, сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не были поражены так, как это планировало Минобороны. Но добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет", — сказал глава государства.
Напомним, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. 11 октября удары продолжились.
LIFE / Павел Баранов