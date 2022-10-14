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Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 13:23
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Путин: Необходимости в массированных ударах по Украине сейчас нет, дальше будет видно

Необходимости осуществлять массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре на Украине сейчас уже нет, непострадавшие объекты постепенно добивают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита лидеров стран СНГ в Астане.

"В массированных ударах сейчас нет необходимости, сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не были поражены так, как это планировало Минобороны. Но добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет", — сказал глава государства.

Удары ВС РФ пришлись по военному объекту во Львовской области
Удары ВС РФ пришлись по военному объекту во Львовской области

Напомним, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. 11 октября удары продолжились.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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