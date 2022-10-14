Аналитик объяснил, почему план Запада о потолке цен на российскую нефть обречён на провал
Эксперт Юшков объяснил, почему план Запада о потолке цен на нефть из РФ обречён на провал
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета, объяснил, почему план США по ограничению цены на российскую нефть 60 долларами за баррель не сработает. По его словам, данная мера будет соблюдаться лишь союзниками Штатов, а основные покупатели российского сырья будут игнорировать ограничения.
"Китай и Индия — два огромных рынка сбыта для нас. Это первое и второе место по объёмам наших продаж, туда всё будет уходить, и они будут игнорировать эти санкции", — пояснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что сейчас главной задачей РФ является поиск достаточного по объёмам флота, чтобы заниматься поставками в Азию в обход санкций.
Ранее в Минфине США заявили, что приемлемой для страны предельной ценой на нефть из РФ может быть "60 с чем-то" долларов за баррель. Глава министерства отметила, что "цена в этих пределах была бы достаточной".
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