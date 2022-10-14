Аналитик объяснил, почему план Запада о потолке цен на российскую нефть обречён на провал

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета, объяснил, почему план США по ограничению цены на российскую нефть 60 долларами за баррель не сработает. По его словам, данная мера будет соблюдаться лишь союзниками Штатов, а основные покупатели российского сырья будут игнорировать ограничения.

"Китай и Индия — два огромных рынка сбыта для нас. Это первое и второе место по объёмам наших продаж, туда всё будет уходить, и они будут игнорировать эти санкции", — пояснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".