Путин заявил, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён

Вопрос о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии пока не решён окончательно. Об этом заявил глава государства, заверив, что российская сторона примет участие в этом форуме.

"Окончательно не решён ещё вопрос о моей поездке туда (на саммит "Большой двадцатки". — Прим. Лайфа). Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате — мы ещё подумаем", — сказал политик на пресс-конференции после саммита глав стран СНГ в Астане.