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14 октября, 13:08

Путин заявил, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён

Вопрос о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии пока не решён окончательно. Об этом заявил глава государства, заверив, что российская сторона примет участие в этом форуме.

"Окончательно не решён ещё вопрос о моей поездке туда (на саммит "Большой двадцатки". — Прим. Лайфа). Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате — мы ещё подумаем", — сказал политик на пресс-конференции после саммита глав стран СНГ в Астане.

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Также президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, вопрос о встрече с президентом США, в том числе и на саммите G20, не обсуждался.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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