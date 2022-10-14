Трасс уволила министра финансов Великобритании, назначенного 38 дней назад

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс приняла решение уволить министра финансов королевства Квази Квартенга, который был назначен на эту должность 38 дней назад. Об этом политик сообщил в своём твиттере.

"Вы попросили меня освободить должность канцлера казначейства в вашем правительстве, и я это делаю", — написал Квартенг в обращении к Трасс.

Стоит отметить, что на своём посту он пробыл лишь 38 дней. Меньше него эту должность занимал лишь Иэн Маклауд, который умер через 30 дней после назначения в 1970 году. Поводом для увольнения Квартенга могла стать неудачная политика британского кабмина, а также начало правительственного кризиса в стране.