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14 октября, 13:00

Трасс уволила министра финансов Великобритании, назначенного 38 дней назад

Премьер-министр Великобритании Трасс уволила министра финансов Квази Квартенга

<p>Обложка © Shutterstock, © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Shutterstock, © Wikipedia

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс приняла решение уволить министра финансов королевства Квази Квартенга, который был назначен на эту должность 38 дней назад. Об этом политик сообщил в своём твиттере.

"Вы попросили меня освободить должность канцлера казначейства в вашем правительстве, и я это делаю", — написал Квартенг в обращении к Трасс.

Стоит отметить, что на своём посту он пробыл лишь 38 дней. Меньше него эту должность занимал лишь Иэн Маклауд, который умер через 30 дней после назначения в 1970 году. Поводом для увольнения Квартенга могла стать неудачная политика британского кабмина, а также начало правительственного кризиса в стране.

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Впрочем, жители Великобритании недовольны и самой Лиз Трасс. Как ранее рассказывал Лайф, британские букмекеры начали принимать ставки на то, что продержится дольше: Трасс на премьерском посту или же салат латук, который сгниёт через 35 дней.

Артур Белкин

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