Трасс уволила министра финансов Великобритании, назначенного 38 дней назад
Премьер-министр Великобритании Трасс уволила министра финансов Квази Квартенга
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс приняла решение уволить министра финансов королевства Квази Квартенга, который был назначен на эту должность 38 дней назад. Об этом политик сообщил в своём твиттере.
"Вы попросили меня освободить должность канцлера казначейства в вашем правительстве, и я это делаю", — написал Квартенг в обращении к Трасс.
Стоит отметить, что на своём посту он пробыл лишь 38 дней. Меньше него эту должность занимал лишь Иэн Маклауд, который умер через 30 дней после назначения в 1970 году. Поводом для увольнения Квартенга могла стать неудачная политика британского кабмина, а также начало правительственного кризиса в стране.
Впрочем, жители Великобритании недовольны и самой Лиз Трасс. Как ранее рассказывал Лайф, британские букмекеры начали принимать ставки на то, что продержится дольше: Трасс на премьерском посту или же салат латук, который сгниёт через 35 дней.