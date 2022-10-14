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14 октября, 13:01

Путин назвал ошибку ФРГ, за которую расплачиваются её экономика и народ

Власти Германии, будучи избранными легитимно, должны сами определить, что для них важнее: союзнические обязательства перед НАТО или интересы их граждан. Так президент России Владимир Путин прокомментировал роль Германии в конфликте на Украине.

"Это выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в Германии. Они сами должны решить, что важнее: выполнение союзнических обязательств, как они это видят, или обеспечение интересов собственного народа, национальных интересов", — заявил российский лидер.

Президент отметил, что в случае с украинским конфликтом "во главу угла поставлены союзнические обязательства Германии в рамках НАТО". По оценке российского лидера, "это ошибка, за которую расплачиваются экономика, бизнес и граждане ФРГ".

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Ранее Путин заявил, что ситуация на Украине не влияет на отношения России со странами СНГ. По словам президента, лидеры этих государств также интересуются событиями, связанными с отношениями между Азербайджаном и Арменией, а также между Таджикистаном и Киргизией.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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