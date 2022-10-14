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14 октября, 13:12

Путин: Россия не ставила задачу уничтожения Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не ставила своей задачей уничтожение Украины и её государственности.

Путин: Россия не ставила задачу уничтожения Украины. Видео © t.me / SHOT

"Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно. Вот они взяли, в Крыму проживает 2,5 миллиона человек, они взяли и воду им отрубили. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Просто как пример логики наших действий", — подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что после теракта на Крымском мосту необходимо десять раз подумать о том, насколько важно обеспечить сообщение с полуостровом через другие территории Российской Федерации.

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В ходе пресс-конференции в Астане Владимир Путин также заявил, что желание вести переговоры с Россией у властей Украины пропало буквально сразу после того, как войска РФ отошли от Киева.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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