Путин напомнил о причине объявления частичной мобилизации
Линия соприкосновения на Украине превышает тысячу километров, и держать её силами только контрактных войск было невозможно. Об этом заявил журналистам в пятницу президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах объявления частичной мобилизации в стране.
"Линия соприкосновения — 1100 километров, поэтому держать её исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. С этим связана мобилизация", — разъяснил глава государства на брифинге по итогам саммита в Астане.
Ранее в ходе той же пресс-конференции Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. Из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи.
LIFE