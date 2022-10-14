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14 октября, 13:23

Путин напомнил о причине объявления частичной мобилизации

Линия соприкосновения на Украине превышает тысячу километров, и держать её силами только контрактных войск было невозможно. Об этом заявил журналистам в пятницу президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах объявления частичной мобилизации в стране.

"Линия соприкосновения — 1100 километров, поэтому держать её исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. С этим связана мобилизация", — разъяснил глава государства на брифинге по итогам саммита в Астане.

Путин: Россия не ставила задачу уничтожения Украины

Путин: Россия не ставила задачу уничтожения Украины

Ранее в ходе той же пресс-конференции Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. Из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи.

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LIFE

Александр Юнашев

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