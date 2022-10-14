Путин: Зерновой коридор будет закрыт, если взрывчатку для подрыва Крымского моста везли им
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, не повлияет ли подрыв Крымского моста на зерновую сделку по вывозу сельхозкультур с Украины, так как установлено, что взрывчатка для теракта была доставлена морским путём из Одессы.
Президент России Владимир Путин рассказал, что функционирование зернового коридора с Украины может оказаться под вопросом. Видео © LIFE
"ФСБ констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, взрывчатое вещество, был отправлен морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет — это вопрос. Ответа на него пока нет", — сказал глава государства.
Если подтвердится факт использования гуманитарного коридора для вывоза зерна с Украины в террористических целях, то под вопросом окажется его дальнейшее функционирование, добавил Путин.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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