Путин: Зерновой коридор будет закрыт, если взрывчатку для подрыва Крымского моста везли им

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, не повлияет ли подрыв Крымского моста на зерновую сделку по вывозу сельхозкультур с Украины, так как установлено, что взрывчатка для теракта была доставлена морским путём из Одессы.

Президент России Владимир Путин рассказал, что функционирование зернового коридора с Украины может оказаться под вопросом. Видео © LIFE

"ФСБ констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, взрывчатое вещество, был отправлен морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет — это вопрос. Ответа на него пока нет", — сказал глава государства.