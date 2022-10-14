Путин: Происходящее сегодня — малоприятно, но Россия действует правильно и своевременно

Россия действует правильно и своевременно несмотря на то, что сложившаяся в мире ситуация является малоприятной. Об этом в ходе пресс-конференции в Астане заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что происходит сегодня, — малоприятно, мягко говоря. Но всё то же самое мы бы получили чуть позже, только в худших для нас условиях. Мы действуем правильно и своевременно", — заявил Путин.