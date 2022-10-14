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14 октября, 13:27

Путин: Происходящее сегодня — малоприятно, но Россия действует правильно и своевременно

Россия действует правильно и своевременно несмотря на то, что сложившаяся в мире ситуация является малоприятной. Об этом в ходе пресс-конференции в Астане заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что происходит сегодня, — малоприятно, мягко говоря. Но всё то же самое мы бы получили чуть позже, только в худших для нас условиях. Мы действуем правильно и своевременно", — заявил Путин.

Ранее российский лидер отметил, что перед Россией не стояло задачи уничтожения Украины и её государственности.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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