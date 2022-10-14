"Пытаются сорвать куш": Эксперт указал на корыстные побуждения блогеров, подавших иск к Meta

Российские блогеры, подавшие многомиллионный иск к Meta*, просто пытаются "сорвать куш" и заработать большие деньги. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

По его словам, отключением таргетированной рекламы для российского региона компания показала свою политическую заинтересованность, хотя не исключено, что на тот момент она хотела остановить волну "неконтролируемой рекламы", хоть и контролирует всю модерацию, которая выпускает те или иные объявления. Эксперт напомнил, что в феврале, когда начались военные действия, просторы Facebook* заполонила всевозможная жёсткая военная реклама, которую соцсеть намеренно пропускала, но после решила отключить.

"В любом случае действия компании политизированы и они руководствуются не интересами пользователей, а опираются на политические аспекты, ведут себя не как бизнес-компания, а как политически предвзятая компания", — подчеркнул собеседник Лайфа.

По словам Зыкова, есть несколько важных моментов, которые нужно помнить. Например, если в России заработает рекламная платформа Meta, то её использование может приравняться к финансированию экстремистской организации, поскольку она признана экстремистской и запрещена на территории нашей страны.

"Я думаю, основное, что пытаются сделать блогеры, — это просто заработать на текущей ситуации. То есть фактически этот иск — просто попытка сорвать куш и заработать большие деньги", — заключил Зыков.

Напомним, группа из пятнадцати российских блогеров направила в суд первый в РФ коллективный иск к компании Meta. Поводом стало отключение таргетированной рекламы в соцсетях корпорации 4 марта. Истцы утверждают, что действия Meta нарушили Гражданский кодекс РФ и закон "О защите прав потребителей". Падение доходов и моральный ущерб они оценили в 18,1 миллиона рублей, затраты на рекламу — в 3,1 миллиона рублей.