Путин сообщил, что в подразделениях ВС РФ находятся 33 тысячи мобилизованных

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане сообщил, что 33 тысячи мобилизованных граждан страны находятся в подразделениях Вооружённых сил РФ.

"Я сказал: 222 тысячи (мобилизованных граждан. — Прим. Лайфа) у нас находятся в войсках формировательных, значит, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач", — заявил Путин.