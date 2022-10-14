Путин сообщил, что в подразделениях ВС РФ находятся 33 тысячи мобилизованных
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане сообщил, что 33 тысячи мобилизованных граждан страны находятся в подразделениях Вооружённых сил РФ.
"Я сказал: 222 тысячи (мобилизованных граждан. — Прим. Лайфа) у нас находятся в войсках формировательных, значит, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач", — заявил Путин.
Ранее российский лидер заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, а из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи. По словам президента страны, никаких дополнительных мероприятий и предложений от Минобороны на этот счёт не поступало.
ТАСС / Донат Сорокин