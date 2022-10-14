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14 октября, 13:45

Путин описал по дням три обязательных этапа подготовки мобилизованных россиян

Путин: Проходить подготовку должны все призванные в рамках мобилизации

Все призванные в рамках мобилизации россияне должны проходить подготовку, первичная длится от пяти до десяти дней. Потом мобилизованные поступают в военные части, а затем проходят слаживание в войсках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. И она складывается следующим образом. Я сказал: 222 тысячи [мобилизованных граждан] сейчас находятся в войсках, точнее сказать, в так называемых частях формировательных", — сказал президент РФ.

В них, по словам президента, первичная подготовка длится от пяти до десяти дней. Затем уже в зависимости от военно-учётной специальности мобилизованные поступают в боевые части, где тренируются ещё 5–15 дней. Следующий этап — дополнительное слаживание "непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях".

Путин напомнил о причине объявления частичной мобилизации

Путин напомнил о причине объявления частичной мобилизации

Ранее президент РФ заявил, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель. По его словам, сейчас в войсках 222 тысячи мобилизованных граждан из 300 тысяч заявленных.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке

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