Путин описал по дням три обязательных этапа подготовки мобилизованных россиян

Все призванные в рамках мобилизации россияне должны проходить подготовку, первичная длится от пяти до десяти дней. Потом мобилизованные поступают в военные части, а затем проходят слаживание в войсках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. И она складывается следующим образом. Я сказал: 222 тысячи [мобилизованных граждан] сейчас находятся в войсках, точнее сказать, в так называемых частях формировательных", — сказал президент РФ.

В них, по словам президента, первичная подготовка длится от пяти до десяти дней. Затем уже в зависимости от военно-учётной специальности мобилизованные поступают в боевые части, где тренируются ещё 5–15 дней. Следующий этап — дополнительное слаживание "непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях".