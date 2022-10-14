В Петербурге пандемия привела к увеличению рождаемости и уменьшению абортов

Период пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге продемонстрировал увеличение рождаемости и уменьшение числа абортов. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал главный внештатный специалист акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой и руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. академика Павлова профессор Виталий Беженарь.

"В прошлом году, несмотря на пандемию, мы наблюдали практически плато с динамикой снижения рождаемости в Санкт-Петербурге. Если каждый год до этого было минус 6–7%, то в прошлом году — 1,5%. В этом году, боюсь, что процент падения будет выше, чем 1,5", — сказал он.

Более того, во время пандемии значительно уменьшилось число прерывания беременности. Врач считает, что женщины боялись абортов на фоне рисков инфекции. По словам профессора, в 2018 году в подведомственных учреждениях было сделано около 16 тысяч абортов, а в 2020-м эта цифра снизилась и составила уже 13,5%.