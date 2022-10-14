Минобороны РФ исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации

Женщин не будут призывать для службы в ВС РФ в рамках объявленной частичной мобилизации вне зависимости от их семейного статуса и наличия детей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооружённые силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем", — уточнили в ведомстве.