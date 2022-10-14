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14 октября, 14:11

Минобороны РФ исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации

Женщин не будут призывать для службы в ВС РФ в рамках объявленной частичной мобилизации вне зависимости от их семейного статуса и наличия детей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооружённые силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем", — уточнили в ведомстве.

Озвучен предельный возраст подпадающих под мобилизацию медиков

Озвучен предельный возраст подпадающих под мобилизацию медиков

Ранее сообщалось, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, из запланированных 300 тысяч человек уже призвано 222 тысячи. В ближайшей перспективе новый призыв в зону СВО не планируется.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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