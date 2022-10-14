Azur air объяснила видео с "мобилизацией" пилота прямо перед вылетом из Уфы в Анталью

Пилот самолёта Уфа – Анталья 30 сентября был остановлен сотрудниками пограничной службы, поэтому вылет задержали, а пассажиров разместили на это время в гостинице, предложив еду и напитки. Об этом сообщили в пресс-службе российской авиакомпании Azur air, не уточняя причину отстранения их сотрудника от полёта, но мобилизацию лётчика прямо с самолёта не подтвердили.

Самолёт задержали потому, что пилота остановила погранслужба. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / vadimshamsutdinov

"30 сентября один из пилотов рейса Уфа – Анталья был остановлен сотрудниками пограничной службы. Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолёта. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан", — указано в заявлении.

Инцидент получил широкий резонанс из-за того, что пассажиры сочли причиной задержания пилота его уклонение от частичной мобилизации. В Сети появилось видео с того самого борта, где отправляющиеся в Турцию туристы вынужденно покидают судно на время замены лётчика. Автор ролика отнёсся к ситуации с юмором и подписал кадры: "Это треш. За вторым пилотом пришёл военкомат".