Минюст внёс "Вольных людей" в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ внёс в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*. В ведомстве уточнили, что это ООО учредили лица, ранее включённые в реестр.

"В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — говорится в сообщении Минюста.

А на прошлой неделе Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron** и писателя Дмитрия Глуховского*, а также исключил из списка двух человек после того, как перестали получать иностранное финансирование.