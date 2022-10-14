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14 октября, 15:29

Минюст внёс "Вольных людей" в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ внёс в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*. В ведомстве уточнили, что это ООО учредили лица, ранее включённые в реестр.

"В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", говорится в сообщении Минюста.

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А на прошлой неделе Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron** и писателя Дмитрия Глуховского*, а также исключил из списка двух человек после того, как перестали получать иностранное финансирование.

* Внесены в список СМИ-иноагентов.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов.


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ТААС / Геодакян Артём

Александра Вишнякова

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