Финская хоккеистка Рятю рассказала, как её "вышвырнули" из бара в Сочи во время ОИ-2014

Спустя почти десять лет голкипер сборной Финляндии по хоккею Ноора Рятю рассказала о конфликте в сочинском баре, который произошёл в период проведения Олимпийских игр в 2014 году. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

По словам хоккеистки, после поражения от сборной Швеции в четвертьфинале команда пошла в местное заведение, где выпила и стала вести себя довольно бурно и даже агрессивно. В итоге веселье привело даже к разбитой посуде, за которую девушка не захотела платить.

"Я отказалась платить за разбитый стакан, в результате чего охранники достали меня из туалета и вышвырнули", — сказала она, подчеркнув, что это был первый и последний раз, когда её выгнали из заведения.