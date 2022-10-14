Финская хоккеистка Рятю рассказала, как её "вышвырнули" из бара в Сочи во время ОИ-2014
Финская хоккеистка Рятю рассказала, как её выгнали из бара в Сочи во время ОИ-2014
Спустя почти десять лет голкипер сборной Финляндии по хоккею Ноора Рятю рассказала о конфликте в сочинском баре, который произошёл в период проведения Олимпийских игр в 2014 году. Об этом пишет Helsingin Sanomat.
По словам хоккеистки, после поражения от сборной Швеции в четвертьфинале команда пошла в местное заведение, где выпила и стала вести себя довольно бурно и даже агрессивно. В итоге веселье привело даже к разбитой посуде, за которую девушка не захотела платить.
"Я отказалась платить за разбитый стакан, в результате чего охранники достали меня из туалета и вышвырнули", — сказала она, подчеркнув, что это был первый и последний раз, когда её выгнали из заведения.
А ранее нападающего казанского "Рубина" Ивана Игнатьева заметили пьяным во время празднования своего 23-го дня рождения. На выложенном видео 23-летний футболист покидает бар The MODS в Красноярске в сопровождении охраны.
ТАСС / Валерий Шарифулин