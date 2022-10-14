Виктор Майгуров переизбран президентом Союза биатлонистов России
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сохранил свой пост по итогам прошедших в Москве выборов главы организации. Об этом сообщается в телеграм-канале СБР.
Голосование проходило в рамках внеочередной конференции союза. Кандидатуру Майгурова поддержал 31 делегат из 54. Отметим, что соперником действующего главы организации был вице-президент СБР Алексей Нуждов.
Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте IBU приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.