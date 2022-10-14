В Киеве предложили ввести предельную цену на нефть из РФ на уровне $20 за баррель
Советник Зеленского Устенко призвал ввести потолок цен на нефть из РФ не выше 20 долларов
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 10–20 долларов за баррель. Предложение он озвучил в интервью изданию Newsweek.
"По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти. Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель", — отметил он.
По его словам, всё, что касается потолка цен на российские товары, должно быть немедленно реализовано. Главными целями являются нефть и газ, подчеркнул чиновник. Также введение вопросов предельной стоимости тормозят обсуждение в ЕС и лоббирование интересов со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра.
Ранее Лайф писал, что ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть, однако предельная стоимость, которую хотел бы установить Брюссель, пока не определена. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто попытается ограничивать искусственно её цену.
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