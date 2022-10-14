В Киеве предложили ввести предельную цену на нефть из РФ на уровне $20 за баррель

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 10–20 долларов за баррель. Предложение он озвучил в интервью изданию Newsweek.

"По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти. Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель", — отметил он.

По его словам, всё, что касается потолка цен на российские товары, должно быть немедленно реализовано. Главными целями являются нефть и газ, подчеркнул чиновник. Также введение вопросов предельной стоимости тормозят обсуждение в ЕС и лоббирование интересов со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра.