Знаменитые фрикадельки из IKEA появятся на прилавках российских магазинов

Знаменитые фрикадельки, которые раньше поставлялись в гипермаркеты IKEA, в скором времени вновь появятся на прилавках российских магазинов. Об этом журналистам рассказал директор по переработке ООО "ПИТ-Продукт", которое входит в группу, Мариуш Левоц.

По его словам, компания "Черкизово", занимающаяся производством продукта, не намерена сокращать объёмы. Однако привычный вкус будет немного отличаться из-за изменённой рецептуры, а приобрести фрикадельки можно будет в сети магазинов Metro.

"Выпускалось примерно 200 тонн в месяц. Сейчас этот объём будем стараться заменить (поставками. — Прим. Лайфа) для других клиентов", — заявил Левоц.