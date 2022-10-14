Знаменитые фрикадельки из IKEA появятся на прилавках российских магазинов
Фрикадельки из IKEA в замороженном виде появятся в российских гипермаркетах Metro
Знаменитые фрикадельки, которые раньше поставлялись в гипермаркеты IKEA, в скором времени вновь появятся на прилавках российских магазинов. Об этом журналистам рассказал директор по переработке ООО "ПИТ-Продукт", которое входит в группу, Мариуш Левоц.
По его словам, компания "Черкизово", занимающаяся производством продукта, не намерена сокращать объёмы. Однако привычный вкус будет немного отличаться из-за изменённой рецептуры, а приобрести фрикадельки можно будет в сети магазинов Metro.
"Выпускалось примерно 200 тонн в месяц. Сейчас этот объём будем стараться заменить (поставками. — Прим. Лайфа) для других клиентов", — заявил Левоц.
Уже сейчас любимые многими фрикадельки отгружаются в кулинарии магазинов "Ашан" и "Лента", а вот в магазины "Metro", как и раньше в IKEA, будет поступать замороженная продукция.
Ранее Лайф сообщал, что IKEA в России уволила 10 из 12 тысяч своих сотрудников после приостановки работы магазинов на территории страны.
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ТАСС / Filip De Smet / Belga / ZUMA Wire