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14 октября, 14:43

Знаменитые фрикадельки из IKEA появятся на прилавках российских магазинов

Фрикадельки из IKEA в замороженном виде появятся в российских гипермаркетах Metro

Знаменитые фрикадельки, которые раньше поставлялись в гипермаркеты IKEA, в скором времени вновь появятся на прилавках российских магазинов. Об этом журналистам рассказал директор по переработке ООО "ПИТ-Продукт", которое входит в группу, Мариуш Левоц.

По его словам, компания "Черкизово", занимающаяся производством продукта, не намерена сокращать объёмы. Однако привычный вкус будет немного отличаться из-за изменённой рецептуры, а приобрести фрикадельки можно будет в сети магазинов Metro.

"Выпускалось примерно 200 тонн в месяц. Сейчас этот объём будем стараться заменить (поставками. — Прим. Лайфа) для других клиентов", — заявил Левоц.

Уже сейчас любимые многими фрикадельки отгружаются в кулинарии магазинов "Ашан" и "Лента", а вот в магазины "Metro", как и раньше в IKEA, будет поступать замороженная продукция.

Фабрика IKEA возобновила работу в Ленобласти

Фабрика IKEA возобновила работу в Ленобласти

Ранее Лайф сообщал, что IKEA в России уволила 10 из 12 тысяч своих сотрудников после приостановки работы магазинов на территории страны.

Обложка ©

ТАСС / Filip De Smet / Belga / ZUMA Wire

Артур Белкин

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