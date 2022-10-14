ВСУ планируют атаку на Кременском и Сватовском направлениях в Луганской Народной Республике с 18 по 20 октября. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт полковник ЛНР Виталий Киселёв.

"ВСУ пытаются сконцентрировать большое количество личного состава для завладения Кременским направлением и, самое основное, Сватовским. Приблизительно наступление они планируют на 18–20 октября. У нас есть достоверные источники, которые это подтвердили, а также пленные, которые также подтвердили данную информацию", — сказал он.

По словам Киселёва, прорываться ВСУ, предположительно, собираются в две-три волны, потому как вот этих "одноразовых" бойцов теробороны "будут гнать наёмники". Среди последних, как отметил офицер, много маргиналов из Румынии, Болгарии, Польши, Германии, США. "Они за очень большие деньги готовы гнать вэсэушников на убой", заявил полковник ЛНР. По данным разведки, прорыв запланирован на следующую неделю из-за погоды.