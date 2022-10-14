"Тербатовцев будут гнать наёмники": Пленные украинские военные раскрыли сроки и детали нового наступления ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: ВСУ планируют наступление на двух направлениях 18–20 октября
ВСУ планируют атаку на Кременском и Сватовском направлениях в Луганской Народной Республике с 18 по 20 октября. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт полковник ЛНР Виталий Киселёв.
"ВСУ пытаются сконцентрировать большое количество личного состава для завладения Кременским направлением и, самое основное, Сватовским. Приблизительно наступление они планируют на 18–20 октября. У нас есть достоверные источники, которые это подтвердили, а также пленные, которые также подтвердили данную информацию", — сказал он.
По словам Киселёва, прорываться ВСУ, предположительно, собираются в две-три волны, потому как вот этих "одноразовых" бойцов теробороны "будут гнать наёмники". Среди последних, как отметил офицер, много маргиналов из Румынии, Болгарии, Польши, Германии, США. "Они за очень большие деньги готовы гнать вэсэушников на убой", заявил полковник ЛНР. По данным разведки, прорыв запланирован на следующую неделю из-за погоды.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что ВСУ сконцентрировали до 35 тысяч бойцов в направлении города Сватово в Луганской Народной Республике, есть опасения о подготовке прорыва.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth