Москвич вызвал МЧС из-за "выброса ядовитых веществ", а причиной вони оказался обед от жены

Житель Восточного округа Москвы вызвал домой спасательную службу, пожаловавшись им на угрозу "выброса ядовитых веществ". Как сообщает телеканал "360", мужчину испугал запах от еды, оставленной ему супругой.

Москвич набрал единый номер 112 днём 14 октября и попросил приехать на улицу 15-я Парковая в районе Измайлово. Бригаде спасателей он сообщил о ядовитом химическом запахе, исходившем от обеда, приготовленного супругой. Впрочем, опасения мнительного москвича не подтвердились, помощь медиков ему не понадобилась.