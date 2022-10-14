Биотехнолог рассказал, что после ковида человек стареет гораздо быстрее

Протекание коронавируса даже в лёгкой форме может существенно ускорить процесс старения человека. Об этом газете "Взгляд" рассказал кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов.

"Организм может быть сколь угодно омоложен в генетическом, метаболическом и гормональном плане, но под действием вирусов продолжительность жизни существенно сократится. Из примеров — CoViD-19. Даже при течении болезни в лёгкой форме старение значительно ускоряется", — рассказал Духовлинов.

По словам эксперта, происходит это из-за нескольких факторов, которые приводят к гормональным, неврологическим, кардиологическим заболеваниям. На процесс старения также может повлиять и течение времени, и существование тела в пространстве, а также физическое устройство Вселенной, добавил биотехнолог.