Следователям удалось заснять восьмиметровую пробоину на "Северном потоке"

Следователи Германии погрузились к месту утечки на газопроводе "Северный поток" и сфотографировали пробоину диаметром восемь метров на одной нитке. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.

"Следователям удалось сделать фотографии с подводного беспилотника Бундесвера, которые показывают масштабы разрушений. Как выяснил ARD в правительственных кругах, на ней видна пробоина диаметром восемь метров. Утверждается, что это могло произойти только в результате взрыва взрывчатки", — сказано в сообщении канала.