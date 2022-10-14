Следователям удалось заснять восьмиметровую пробоину на "Северном потоке"
ARD: Полиция Германии засняла пробоину диаметром восемь метров на "Северном потоке"
Следователи Германии погрузились к месту утечки на газопроводе "Северный поток" и сфотографировали пробоину диаметром восемь метров на одной нитке. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.
"Следователям удалось сделать фотографии с подводного беспилотника Бундесвера, которые показывают масштабы разрушений. Как выяснил ARD в правительственных кругах, на ней видна пробоина диаметром восемь метров. Утверждается, что это могло произойти только в результате взрыва взрывчатки", — сказано в сообщении канала.
В свободном доступе изображений пока нет. В материале указано, что фотографии были переданы федеральному прокурору, который несколько дней назад возбудил дело по данному происшествию по нескольким статьям. Сейчас по факту диверсий проводятся дополнительные расследования.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. Также известно, что в трубы "Северных потоков" хлынула морская вода.
ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE