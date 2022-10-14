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14 октября, 14:18

"Угрожали покалечить сына": СБУ вынуждала отца российского военнопленного поджечь военкомат

ФСБ задержала мужчину, который планировал поджечь военкомат в Махачкале под давлением СБУ

В Махачкале задержали мужчину, который под давлением Службы безопасности Украины (СБУ) собирался поджечь военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.

Задержанный рассказал, что его сын два года служит по контракту, а в последнее время находился в зоне проведения спецоперации. По словам подозреваемого, боец перестал выходить на связь 2 октября. А затем ему сказали, что сын попал в плен. Уже потом с мужчиной связалась СБУ.

"Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьёзно покалечат его сына", — рассказали в управлении.

По словам задержанного, "сыну тоже сказали, что если не сожгут, то его без рук, без ног оставят". Правоохранители проверяют показания мужчины.

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Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

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Shutterstock

Андрей Бражников

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