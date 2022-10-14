"Угрожали покалечить сына": СБУ вынуждала отца российского военнопленного поджечь военкомат
ФСБ задержала мужчину, который планировал поджечь военкомат в Махачкале под давлением СБУ
В Махачкале задержали мужчину, который под давлением Службы безопасности Украины (СБУ) собирался поджечь военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.
Задержанный рассказал, что его сын два года служит по контракту, а в последнее время находился в зоне проведения спецоперации. По словам подозреваемого, боец перестал выходить на связь 2 октября. А затем ему сказали, что сын попал в плен. Уже потом с мужчиной связалась СБУ.
"Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьёзно покалечат его сына", — рассказали в управлении.
По словам задержанного, "сыну тоже сказали, что если не сожгут, то его без рук, без ног оставят". Правоохранители проверяют показания мужчины.
Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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