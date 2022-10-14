"Угрожали покалечить сына": СБУ вынуждала отца российского военнопленного поджечь военкомат

В Махачкале задержали мужчину, который под давлением Службы безопасности Украины (СБУ) собирался поджечь военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.

Задержанный рассказал, что его сын два года служит по контракту, а в последнее время находился в зоне проведения спецоперации. По словам подозреваемого, боец перестал выходить на связь 2 октября. А затем ему сказали, что сын попал в плен. Уже потом с мужчиной связалась СБУ.

"Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьёзно покалечат его сына", — рассказали в управлении.