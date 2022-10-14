Медведев заявил о планах наладить крупномасштабный выпуск беспилотников в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о планах наладить в России крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов.

Проверка беспилотников на предприятии ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"На предприятии ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге провели контрольную проверку поставок беспилотников "Орлан" в рамках ГОЗ с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов", — написал он в телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что БПЛА доказали эффективность в современных конфликтах, назвав их использование в зоне проведения специальной военной операции насущной необходимостью. По его словам, России ещё предстоит наладить масштабное производство, однако амбиции серьёзные. Планируется выпускать беспилотники различных типов для решения разного рода задач.