Медведев заявил о планах наладить крупномасштабный выпуск беспилотников в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о планах наладить в России крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов.
Проверка беспилотников на предприятии ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
"На предприятии ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге провели контрольную проверку поставок беспилотников "Орлан" в рамках ГОЗ с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов", — написал он в телеграм-канале.
Медведев подчеркнул, что БПЛА доказали эффективность в современных конфликтах, назвав их использование в зоне проведения специальной военной операции насущной необходимостью. По его словам, России ещё предстоит наладить масштабное производство, однако амбиции серьёзные. Планируется выпускать беспилотники различных типов для решения разного рода задач.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Российской Федерации стали активно применять беспилотные летательные аппараты компании ZALA Aero, входящей в концерн "Калашников". В частности, речь идёт о дронах-камикадзе "Куб" и "Ланцет", представляющих из себя барражирующие боеприпасы различного назначения.
Telegram / Дмитрий Медведев