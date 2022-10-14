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14 октября, 13:58

Склад с мебелью загорелся на площади 2,5 тысячи квадратов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелся склад с мебелью. По данным источника Лайфа, пожар начался в промзоне, однако огонь быстро перекинулся на ангар на Аппаратной улице, где хранятся алюминиевые и пластиковые конструкции.

Очевидцы сняли ангар в Екатеринбурге, где произошёл пожар. Видео © LIFE

  • Ангар в Екатеринбурге, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
    Ангар в Екатеринбурге, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
  • Ангар в Екатеринбурге, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
    Ангар в Екатеринбурге, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
  • Ангар в Екатеринбурге, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
    Ангар в Екатеринбурге, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
  • Работа спасателей Екатеринбурге, где загорелся склад с мебелью. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
    Работа спасателей Екатеринбурге, где загорелся склад с мебелью. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
  • Работа спасателей Екатеринбурге, где загорелся склад с мебелью. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК
    Работа спасателей Екатеринбурге, где загорелся склад с мебелью. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК

Ангар в Екатеринбурге, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК

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Возгорание быстро распространилось, в итоге площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, под воздействием высокой температуры обрушилась кровля ангара, сообщили в МЧС по Свердловской области.

"На месте тушения пожара создано четыре боевых участка, работает четыре звена газодымозащитной службы. Разведка пожара производится с помощью беспилотного летательного аппарата", — добавили в управлении.

На юге Москвы локализовали пожар в ангаре с машинами

На юге Москвы локализовали пожар в ангаре с машинами

Ранее в Екатеринбурге на улице Бахчиванджи в промышленной зоне загорелся склад с химикатами. Как сообщили в областном управлении МЧС, огонь охватил около 300 квадратных метров.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

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