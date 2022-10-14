Склад с мебелью загорелся на площади 2,5 тысячи квадратов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелся склад с мебелью. По данным источника Лайфа, пожар начался в промзоне, однако огонь быстро перекинулся на ангар на Аппаратной улице, где хранятся алюминиевые и пластиковые конструкции.

Очевидцы сняли ангар в Екатеринбурге, где произошёл пожар. Видео © LIFE











Возгорание быстро распространилось, в итоге площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, под воздействием высокой температуры обрушилась кровля ангара, сообщили в МЧС по Свердловской области.

"На месте тушения пожара создано четыре боевых участка, работает четыре звена газодымозащитной службы. Разведка пожара производится с помощью беспилотного летательного аппарата", — добавили в управлении.