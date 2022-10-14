Россияне теперь могут покупать одежду Zara и Uniqlo на СДЭК

Сервис заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping запустил доставку товаров брендов Zara из Испании и Uniqlo из Польши. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу сервиса.

На сайте уже размещено более двух тысяч наименований товаров Zara и более полутора — Uniqlo. На сервисе представлена мужская и женская одежда, аксессуары и бьюти-товары. Приблизительный срок их доставки составляет 30 дней. Кроме того, расплачиваться можно картой "Мир".