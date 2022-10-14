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14 октября, 13:55

Россияне теперь могут покупать одежду Zara и Uniqlo на СДЭК

CDEK.Shopping начал продажи товаров Zara и Uniqlo в России

Сервис заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping запустил доставку товаров брендов Zara из Испании и Uniqlo из Польши. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу сервиса.

На сайте уже размещено более двух тысяч наименований товаров Zara и более полутора — Uniqlo. На сервисе представлена мужская и женская одежда, аксессуары и бьюти-товары. Приблизительный срок их доставки составляет 30 дней. Кроме того, расплачиваться можно картой "Мир".

Uniqlo приостанавливает деятельность в России

Uniqlo приостанавливает деятельность в России

О прекращении работы брендов Inditex — Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius — в России стало известно в начале марта этого года. Однако в июне появилась информация, что магазины принадлежащих компании брендов якобы планируют вернуться в страну, чтобы продать продукцию старого сезона и уже осенью представить новую коллекцию. В результате испанцы продолжили работу в маркетплейсах, причём цена на их одежду, со слов поклонников марки, оказалась заметно выше, чем в офлайн-магазинах.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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