Новак заявил, что Россия не хочет высоких цен на газ
Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью агентству Анадолу. Он подчеркнул, что проблема поставок голубого топлива в Европу искусственно создана политиками ЕС.
"Мы не хотим высоких цен на газ. Если они высокие, то усилия по получению альтернативных и возобновляемых источников энергии могут быть ускорены", — сказал Новак.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города. Между тем президент РФ предложил Реджепу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб. Путин подчеркнул, что это позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня заоблачные.
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