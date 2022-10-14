Новак заявил, что Россия не хочет высоких цен на газ

Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью агентству Анадолу. Он подчеркнул, что проблема поставок голубого топлива в Европу искусственно создана политиками ЕС.

"Мы не хотим высоких цен на газ. Если они высокие, то усилия по получению альтернативных и возобновляемых источников энергии могут быть ускорены", — сказал Новак.