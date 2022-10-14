НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 13:48

Новак заявил, что Россия не хочет высоких цен на газ

Россия не заинтересована в высоких ценах на газ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью агентству Анадолу. Он подчеркнул, что проблема поставок голубого топлива в Европу искусственно создана политиками ЕС.

"Мы не хотим высоких цен на газ. Если они высокие, то усилия по получению альтернативных и возобновляемых источников энергии могут быть ускорены", сказал Новак.

Цена газа в ЕС взлетела выше $2 тысяч после грозного предупреждения "Нафтогазу" от "Газпрома"

Цена газа в ЕС взлетела выше $2 тысяч после грозного предупреждения "Нафтогазу" от "Газпрома"

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города. Между тем президент РФ предложил Реджепу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб. Путин подчеркнул, что это позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня заоблачные.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров