Историк раскрыл, почему "Чёрная книга" о зверствах бандеровцев особенно актуальна именно сегодня

"Чёрная книга", в которой Российское военно-историческое общество (РВИО) собрало всю правду о преступлениях бандеровцев в годы Великой Отечественной войны, приобретает всё большую актуальность, особенно на фоне сразу нескольких "памятных дат", которые "отмечаются" украинскими неонацистами 14 октября. Такой точкой зрения поделился в беседе с Лайфом главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков.

На ста страницах "Чёрной книги" описаны страшные подробности убийств мирных жителей и копии рассекреченных архивных документов. Хатынь, Волынская резня, преступления бандеровцев в Тернопольской и Львовской областях, целенаправленное уничтожение поляков, евреев, русских, украинцев — книга содержит детальное описание зверских пыток и истязаний, которые применяли бандеровцы над мирным населением в годы Великой Отечественной. Но дело их живёт и сегодня. 14 октября отмечается неофициально праздник украинских националистов — День образования Украинской повстанческой армии*, к которому наследники Бандеры приурочивают массовые акции.

"Тема сама по себе важная в современных обстоятельствах, когда мы знаем, что на территории сопредельной нам Украины на протяжении последних десятилетий активно продвигается, я бы сказал, такой альтернативный взгляд на деятельность вот этих националистических формирований. Альтернативный не только тому взгляду, который сложился в Советском Союзе и современной России, но и тому взгляду, который был консенсусным для всей послевоенной Европы и мира", — отметил он.

По словам Рудакова, нынешняя политическая культура на Украине исходит из прямо противоположной точки зрения — мол, все, кто боролся против Советского Союза, и неважно под какими знамёнами, являются героями так называемой "национально-освободительной борьбы" и якобы достойны восславления. Их именами называют улицы и проспекты украинских городов, их биографии изучают в украинских школах. А вот памятники героям Великой Отечественной, наоборот, сносятся, вычёркиваются страницы подвигов бойцов Красной армии, в которую входили не только россияне, но и те же самые украинцы наравне с белорусами, молдаванами и евреями, перечисляет собеседник Лайфа.

"Вот эту "Чёрную книгу", которую подготовили коллеги-историки, мне кажется важным адресовать самому широкому читателю, это и будет сделано. Потому что важно знать, откуда произрастают корни той трагедии, которая на протяжении последнего времени разворачивается на территории Украины. Я имею в виду трагедию, связанную с реабилитацией этих пособников нацистов, которые теперь "герои" Украины", — резюмировал Рудаков.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил объявить 2025-й Годом единства в борьбе с нацизмом. Глава российского государства выразил надежду, что страны СНГ поддержат эту инициативу, послав таким образом чёткий призыв сплотиться в отстаивании исторической правды на фоне попыток стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.