Новак анонсировал дальнейшее снижение добычи газа Россией
Россия в 2022 году может снизить добычу природного газа до 10%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".
"Меньше, чем в прошлом году [будет добыча газа]. Я точно цифру не скажу, но, если там экспорт будет как сегодня, то до 10% может быть общее сокращение. Примерно. Не на, а до", — подчеркнул Новак.
По данным Росстата, с января по август текущего года Россия снизила добычу природного газа на 10,4%, до 389 млрд кубометров.
Ранее вице-премьер РФ заявил, что Россия не хочет высоких цен на газ. Он подчеркнул, что проблема поставок голубого топлива в Европу искусственно создана политиками ЕС.
Новости
"Угрожали покалечить сына": СБУ вынуждала отца российского военнопленного поджечь военкомат
сегодня в 14:18
Историк раскрыл, почему "Чёрная книга" о зверствах бандеровцев особенно актуальна именно сегодня
сегодня в 14:17
Медведев заявил о планах наладить крупномасштабный выпуск беспилотников в России
сегодня в 14:16
Shutterstock