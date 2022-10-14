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14 октября, 14:21

Новак анонсировал дальнейшее снижение добычи газа Россией

Россия в 2022 году может снизить добычу природного газа до 10%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

"Меньше, чем в прошлом году [будет добыча газа]. Я точно цифру не скажу, но, если там экспорт будет как сегодня, то до 10% может быть общее сокращение. Примерно. Не на, а до", — подчеркнул Новак.

По данным Росстата, с января по август текущего года Россия снизила добычу природного газа на 10,4%, до 389 млрд кубометров.

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Ранее вице-премьер РФ заявил, что Россия не хочет высоких цен на газ. Он подчеркнул, что проблема поставок голубого топлива в Европу искусственно создана политиками ЕС.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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